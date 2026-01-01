Productores y vecinos se reunieron en la tercera Feria de la Sandía y el Melón*

Alvear

16 de Marzo - En la plaza departamental de General Alvear se llevó a cabo la 3° Feria de la Sandía y el Melón, una propuesta que reunió a productores del departamento y a vecinos que se acercaron para acompañar la actividad y conocer la producción local.

La iniciativa incluyó el tradicional pesaje de frutos, instancia en la que los agricultores presentaron melones y sandías obtenidos durante la temporada, además de espectáculos artísticos. En el marco de la feria también se habían desarrollado previamente charlas técnicas destinadas al sector productivo.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Zalazar, valoró el intercambio que se genera en este tipo de encuentros: “no es tanto la competencia, sino más bien el compartir entre los productores y el compartir con todos los vecinos”.

Uno de los momentos destacados fue el concurso, donde resultó ganador el productor de Carmensa Ricardo Álvarez con un melón que alcanzó los 9,7 kilos. Al referirse a su participación señaló: “yo sabía que con eso iba a ganar, porque saqué unos cuantos y ese era el más pesado de todos, así que por eso lo traje”.

La actividad contó además con la presencia de la reina departamental de la Vendimia, Mariana Perra Cucatto, y la virreina Aitana García, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

La feria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro que busca visibilizar el trabajo de los productores locales, promover la diversificación de cultivos y fortalecer el vínculo entre el sector productivo y la comunidad.