Alvear

Llega la 7ª Exposición de Autos y Motos Clásicas

17 de Marzo - Este fin de semana se llevará a cabo la 7° Exposición de Autos y Motos Clásicas, organizada por el Club Alvearense de Vehículos Antigüos (C.A.V.A). El evento comienza el viernes con la recepción de participantes y continuará con caravanas de autos y motos antigüas, recorridos por la ciudad, actividades en bodegas, exposiciones, música en vivo y feria de artesanos.