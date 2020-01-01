Llega la 7ª Exposición de Autos y Motos Clásicas

Wednesday, 18 De March De 2026
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Este fin de semana se llevará a cabo la 7° Exposición de Autos y Motos Clásicas, organizada por el Club Alvearense de Vehículos Antigüos (C.A.V.A). El evento comienza el viernes con la recepción de participantes y continuará con caravanas de autos y motos antigüas, recorridos por la ciudad, actividades en bodegas, exposiciones, música en vivo y feria de artesanos.
El sábado por la noche se realizará una muestra de los vehículos sobre Avenida Alvear Este, en el Paseo de los Artesanos, mientras que el domingo habrá destrezas en el aeroclub y el cierre en el predio ferial con almuerzo, entrega de premios y el sorteo de un Mercedes-Benz.