Una mujer perdió medio millón de pesos en una estafa telefónica

Alvear

19 de Enero - Una nueva víctima de estafa telefónica sufrió un robo en nuestro departamento. Fue denunciado este domingo y tuvo lugar el viernes por la tarde.

La denuncia fue realizada este domingo, pasadas las 17:35 horas, en la Comisaría 14 de nuestro departamento, cuando una mujer de 46 años de edad, que vive sobre la Avenida Libertador Norte informó que el hecho ocurrió el pasado 16 de enero, en horas de la tarde.

En su domicilio, buscó a través de Google un número telefónico correspondiente a su Tarjeta. Al comunicarse, fue atendida por un sujeto que, mediante una serie de instrucciones, la indujo a realizar una transferencia bancaria por un monto de 500.000 pesos a un alias que le fue proporcionado durante la llamada.

Tras advertir la maniobra, la damnificada radicó la denuncia correspondiente. Interviene la Oficina Fiscal de General Alvear.