Presentaron nuevos Camiones para el Municipio

Alvear

15 de Enero - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, encabezó una conferencia de prensa luego de la presentación de los nuevos vehículos adquiridos por la comuna, realizada frente al edificio municipal sobre avenida Alvear Oeste, donde se exhibieron ocho de los doce camiones que forman parte del proceso de renovación del parque automotor.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó la importancia de esta inversión para mejorar los servicios municipales. “La satisfacción de poder renovar la flota, el parque automotor del municipio después de tantos años que no se compraban vehículos de esta magnitud. Estos son los primeros ocho; la semana próxima estarán llegando los compactadores de basura, camiones de menor porte y otros de gran porte que van a completar la renovación integral de la flota del municipio de General Alvear”, expresó.

Molero precisó que se trata de una inversión superior a los 1.500 millones de pesos y remarcó el impacto directo en el funcionamiento diario del municipio. “Veníamos haciendo la tarea con vehículos modelos 70 y 80, con más de 30 años de uso, lo que los hacía totalmente ineficientes. Pasaban más días en el taller que en la calle trabajando”, señaló, al tiempo que subrayó la responsabilidad de preservar estas nuevas unidades para el futuro.

En ese marco, indicó que los camiones serán distribuidos en todo el departamento. “Son 12 camiones en total; estamos presentando los primeros ocho, que son camiones regadores y volcadores, y cada uno irá a los distritos para mejorar el servicio que se brinda a los vecinos”, afirmó.

Luego de referirse a la incorporación de los vehículos, el intendente dedicó parte de su mensaje a las difamaciones que circulan en redes sociales. “Entendemos que las redes sociales son una herramienta de difusión y de información muy valiosa, pero utilizarlas con irresponsabilidad, con malicia o buscando algún tipo de rédito político nos hace muy mal a todos como sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, Molero mencionó la circulación de noticias falsas en los últimos días. “Hemos visto falsas denuncias y falsas noticias que hablan de un municipio quebrado y fundido, cuando hoy estamos invirtiendo 1.500 millones en camiones, 2.700 millones en obras sobre la avenida principal y 4.300 millones en un proyecto de desarrollo de la costanera del río”, detalló.

El intendente también se refirió a las políticas de seguridad que se están implementando en el departamento. “Estamos invirtiendo en seguridad como nunca antes, con la creación de la primera división de delitos tecnológicos en General Alvear, con policías formados para la investigación y la prevención, además de la capacitación para el patrullaje con drones”, explicó.

Sobre los ataques personales y el impacto social de este tipo de situaciones, Molero fue claro: “No lo digo por este intendente, lo digo como sociedad. Estas acciones están afectando la vida de jóvenes y de familias, y no podemos permitir que nos contaminen desde afuera con maldad”.

Finalmente, llamó a enfocar los esfuerzos en el trabajo colectivo y el crecimiento del departamento. “General Alvear está en el radar de la provincia por primera vez, estamos siendo acompañados y estamos haciendo obras que van a trascender generaciones, mientras mejoramos los servicios básicos en medio de una crisis”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Molero sintetizó su postura con una definición contundente: “Enfoquémonos en las cosas que nos suman. A la estupidez se la combate con la verdad y nosotros tenemos que trabajar y decir la verdad”.