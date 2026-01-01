Desde DC se brindó información sobre el incendio en la Zona de relleno

Alvear

14 de Enero - Defensa Civil informa que alrededor de las 16.30 horas se inició un incendio en la zona del Relleno de Residuos Tipo B, sector destinado a restos de poda, ramas y materiales verdes provenientes de jardinería.

Las primeras observaciones indican que el incendio se habría originado de manera intencional en un área de pastizales ubicada al sur de la planta, propagándose luego hacia el relleno debido a la presencia de material combustible.

Si bien se trata mayormente de residuos vegetales, se recuerda que en este tipo de disposición pueden ingresar, aunque en proporciones menores, madera, cartón, nailon o plásticos livianos, lo que prolonga el tiempo de combustión y genera columnas de humo.

Gracias al trabajo de remediación que se viene ejecutando desde hace meses en el antiguo basural, el incendio se encontró con sectores ya nivelados y compactados, impidiendo su avance hacia zonas operativas o áreas que podrían presentar mayor riesgo.

Por este motivo, el foco permanece circunscripto, controlado y sin posibilidades de propagación.

Debido al material involucrado, continuará ardiendo por varias horas, generando humo visible.

El viento actualmente desplaza las columnas hacia el sur; con un eventual cambio, podrían percibirse hacia el norte o la zona urbana en la madrugada o mañana miércoles.

Se aclaró que el humo no es tóxico, no representa riesgos sanitarios para la población y no afecta estructuras operativas de la planta de RSU.

En el lugar trabajan de manera coordinada:

• Defensa Civil Municipal,

• Plan Provincial de Manejo del Fuego,

• Maquinaria y personal de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia,

• Áreas de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad,

• Camiones regadores municipales, realizando enfriamiento y consolidación del perímetro.

A las 20.30, el Intendente Alejandro Molero mantuvo comunicación con el Director de Defensa Civil para seguir la evolución del operativo y poner a disposición más recursos en caso de ser necesarios.

El Municipio recuerda que, gracias al trabajo sostenido de remediación del basural, hoy el incendio encontró límites claros que evitaron un incidente mayor, manteniéndose totalmente controlado.

Se continuará informando ante cualquier novedad.