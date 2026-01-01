Robaron una motocicleta estacionada frente a un supermercado

Alvear

14 de Enero - Un joven de 19 años fue víctima del robo de su motocicleta este martes por la noche en General Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, en la intersección de avenida Libertador Norte y calle 9 de Julio, jurisdicción de la Comisaría 14°.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como W. G. M.— había dejado su motocicleta Zanella ZR 150 ZT estacionada sobre la vereda, sin medidas de seguridad, mientras ingresaba a un supermercado de origen oriental ubicado en la zona.

Al salir del comercio, constató que el rodado había sido sustraído por personas desconocidas.

Intervino en el caso la Ayudante Fiscal Dra. Pérez, quien dispuso la realización del procedimiento correspondiente, la recepción de la denuncia y las medidas de rigor para avanzar en la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta dar con el paradero del vehículo y los autores del hecho.