Faenaron dos burros en Monte Comán

Alvear

5 de Enero - El caso tuvo lugar el domingo, en una propiedad de calle Santibáñez, en inmediaciones del arrollo, en la Zona de La Llave Sur.

Fuentes policiales confirmaron que un llamado al 911 realizado pasadas las 14:00 horas de este domingo, alertó sobre un presunto hecho de abigeato en el lugar. Al arribar el personal policial, se entrevistó a un hombre de 43 años que manifestó que el día anterior había controlado sus animales, encontrándose los mismos en la propiedad.

Sin embargo, durante el domingo, un familiar le informó que personas desconocidas, tras cortar las hebras del cierre perimetral, habrían faenado dos burros.

Se dio intervención a la Ayudante Fiscal Dra. Martínez, quien dispuso la actuación de Policía Rural y Policía Científica, realizándose las actuaciones y medidas de rigor correspondientes.