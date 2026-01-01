Estafaron a un hombre en Bowen

Alvear

3 de Enero - Un hombre de 64 años fue víctima de una estafa durante la madrugada de este sábado a través de WhatsApp

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 24 y tomó intervención personal de la Comisaría 46ª.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 03:20 horas la víctima, identificada como M.O.C., recibió un llamado a través de WhatsApp por parte de personas que se hicieron pasar por representantes de una entidad financiera.

Siguiendo las indicaciones brindadas durante la comunicación, el hombre realizó una transferencia bancaria por un monto de 95.000 pesos a una cuenta desconocida. Tras advertir la maniobra fraudulenta, se dio intervención a la Justicia para avanzar en la investigación del hecho.