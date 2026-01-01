Robaron una motocicleta

Alvear

2 de Enero - Un robo de motocicleta fue denunciado durante la madrugada de este viernes.

El hecho ocurrió en la zona de la Vuelta de Calice y tomó intervención la Comisaría 64ª.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 04:20 horas, personal que realizaba patrullajes por Ruta Nacional N° 146 fue alertado por una mujer de 25 años, identificada como M.R., quien manifestó que autores desconocidos le sustrajeron su motocicleta, una Corven Energi 110 cc.

La víctima explicó que se encontraba junto a su familia y que, al consultar por el rodado, le indicaron que había sido visto por última vez el día anterior cerca de la 01:30. Tras una búsqueda en el interior de la propiedad, constató la faltante del vehículo, el cual se hallaba sin medidas de seguridad, desconociéndose el horario exacto del robo.

Por el hecho se labraron las actuaciones correspondientes por averiguación hurto, con intervención de la Oficina Fiscal en turno, disponiéndose las medidas de rigor.