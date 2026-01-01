Vuelve el estacionamiento controlado en el bulevar de General Alvear

Tuesday, 6 De January De 2026
|►
|Escuchar:
|
El estacionamiento controlado se aplicará sobre la avenida Alvear Este, desde el kilómetro 0 hasta las calles Alberdi y Liniers, según detalla el comunicado oficial.
Desde el municipio indicaron que el sistema busca mejorar la circulación y optimizar el uso del espacio público, promoviendo una mayor disponibilidad de lugares para estacionar. Asimismo, se recordó a los conductores la importancia de respetar la señalización vigente y las normas de tránsito.
La medida forma parte de las políticas de ordenamiento urbano impulsadas por la comuna.