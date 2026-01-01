Comenzaron los centros recreativos de verano en distintos puntos del departamento

Alvear

5 de Enero - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes, puso en marcha los centros recreativos de verano que funcionan en diferentes zonas del departamento, con propuestas destinadas a niños y niñas y con eje en la natación y la recreación.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó que las actividades comenzaron según lo previsto y detalló el alcance territorial del programa. “Iniciamos como teníamos programado las actividades en los centros recreativos. Estamos aquí en el de Andes, pero también está funcionando el de la calle LL y el de la calle 9, que abarcan todo lo que es la zona de Alvear Oeste”, señaló.

En cuanto a la participación, Gómez indicó que los números son positivos en los distintos espacios. “En Andes tenemos más o menos unos sesenta chicos inscriptos. En Alvear Oeste estamos casi llegando a los cien chicos y en la zona del desvío hay alrededor de cuarenta y cinco”, precisó, y remarcó que se trata de “un servicio más para los chicos, replicando lo que es la colonia de ciudad”.

El funcionario explicó que la planificación de las actividades es similar a la de las colonias tradicionales, con un fuerte énfasis en la natación. “Siempre abordamos la natación y la recreación, pero haciendo hincapié en que los chicos no solo aprendan a nadar, sino que también puedan desenvolverse en el agua. En un departamento con canales y ríos, creemos que es fundamental aprovechar el verano y las piletas para brindar esas herramientas”, afirmó.

Gómez destacó además que los centros recreativos cuentan con el personal necesario para su correcto funcionamiento. “Tenemos profesores, monitores, enfermeros y guardavidas. La proyección es la misma que utilizamos en las colonias”, finalizó.