Bastian, el primer alvearense nacido en 2026

Alvear

1 de Enero - Desde el Hospital "Enfermeros Argentinos" informamos el nacimiento del primer bebé alvearense del año 2026. Este 1 de enero, a las 11:07 horas, nació Bastian en el servicio de Maternidad de la institución.

Nació por parto normal, de sexo masculino, pesó 3.080 gramos, midió 49 centímetros y presentó un perímetro cefálico de 34,5 centímetros. Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud.

La madre es Ariana Androschuk y el padre Agustín Escudero.

La atención del parto estuvo a cargo del equipo de Maternidad, integrado por la obstetra Cecilia Caltabiano, el ginecólogo Mario Silvestro y las enfermeras Sandra Pareja y Analía Agon. En la recepción del recién nacido participaron la pediatra Mariana Camarota y la enfermera Celeste Cortez.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos destacamos el trabajo del personal de salud y acompañamos a la familia en este acontecimiento que marca el primer nacimiento del año en General Alvear.