Un hombre fue estafado en más de $800.000

Alvear

4 de Enero - El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en una vivienda de calle Florentino Ameghino.

La maniobra tuvo lugar a través de una red social. La víctima observó una publicación que ofrecía un descuento del 35% para jubilados y tras acceder al enlace y seguir las indicaciones recibidas, ingresó a su aplicación del Banco Nación Argentina, donde cargó una serie de números que le fueron solicitados.

Posteriormente, constató la realización de una transferencia por un monto de 884.000 pesos argentinos desde su cuenta.

Al reclamar la devolución del dinero, recibió una transferencia parcial de 84.000 pesos.

Se labraron actuaciones de rigor y se dio intervención a la unidad investigativa correspondiente.