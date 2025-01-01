Insólito robo en una rotisería: se llevaron un lavamanos

Alvear

27 de Diciembre - Un robo se registró durante la madrugada de este jueves en una rotisería de General Alvear, donde autores desconocidos ingresaron al local y sustrajeron un lavamanos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:54 horas en un comercio ubicado sobre calle Alvear Este al 755. La víctima, Alfonso N., de 47 años, denunció que había cerrado el local y se había retirado luego de dejar todas las medidas de seguridad correspondientes.

Horas más tarde fue alertado sobre el ingreso de personas desconocidas al comercio. Al hacerse presente en el lugar, constató que los autores, tras romper la ventana del baño, ingresaron al local y sustrajeron un lavamanos, para luego darse a la fuga.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de General Alvear, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.