Robaron en comercio en pleno centro: sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo

Alvear

25 de Diciembre - El robo se registró durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en un comercio de General Alvear, donde autores desconocidos se llevaron una caja fuerte con una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:25 horas en un local de venta de pollos fritos ubicado sobre calle Patricias Mendocinas al 16. Un llamado al 911 alertó sobre el daño en el vidrio de la puerta del comercio, por lo que personal de la Comisaría 14° se desplazó al lugar.

Al entrevistar a la propietaria, una mujer de 49 años identificada como A. M., esta manifestó que al momento del hecho se encontraba en otro local de su propiedad, ubicado en calle Alvear Oeste, y fue alertada del ilícito por terceros. Al arribar al comercio constató la sustracción de una caja fuerte que se encontraba oculta debajo de un mueble, la cual contenía aproximadamente 400 mil pesos en efectivo.

En la causa interviene el ayudante fiscal en turno y se realizan las actuaciones correspondientes para dar con los responsables.