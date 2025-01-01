Navidad sin heridos por pirotecnia en Alvear: balance positivo del Hospital Enfermeros Argentinos

Alvear

26 de Diciembre - El Hospital Enfermeros Argentinos dio a conocer el informe de la Guardia Central correspondiente a las celebraciones de Navidad 2025, destacando un balance sanitario positivo y el comportamiento responsable de la comunidad.

Durante los días 24 y 25 de diciembre, el servicio de emergencias registró un total de 200 atenciones. Según el parte oficial, no se contabilizaron ingresos por accidentes viales ni por lesiones vinculadas al uso de pirotecnia, dos de los hechos que habitualmente generan mayor demanda en este tipo de fechas.

En cuanto a otros eventos asociados a los festejos, se informaron siete atenciones por riñas y/o consumo de drogas ilícitas.

Desde la institución remarcaron que los datos reflejan una actitud responsable por parte de la población durante las celebraciones navideñas, y subrayaron la importancia del trabajo articulado con otros organismos para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud, especialmente en jornadas de alta demanda sanitaria.