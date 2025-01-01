 La Municipalidad mantiene campañas, controles e inspecciones contra el uso de pirotecnia

Alvear

26 de Diciembre - La Municipalidad de General Alvear viene desarrollando de manera permanente campañas de concientización, controles e inspecciones destinadas a desalentar la compra, comercialización y uso de pirotecnia, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de proteger la salud de la población, las mascotas y a personas con hipersensibilidad sonora.

Desde distintas áreas municipales se ejecutan acciones preventivas durante todo el año, que incluyen operativos de control en comercios, decomisos, clausuras y trabajo articulado con la Policía y la Justicia ante denuncias por venta o uso ilegal de pirotecnia, especialmente en fechas festivas.

En este marco, el secretario de Desarrollo, Hugo Molina, destacó el trabajo sostenido que lleva adelante la comuna. “Este municipio viene trabajando incansablemente en los controles y en todo lo que hace a la salud de la población. Nunca en la historia se ha trabajado tanto, por ejemplo, en los controles alimenticios, con secuestros de carne, operativos en panaderías y todo lo relacionado al rubro alimenticio”, señaló.

Molina remarcó que ese mismo criterio se aplica en otras áreas sensibles. “Somos uno de los municipios que más trabaja durante todo el año en el cuidado de las mascotas, y eso está a la vista. Por eso preocupa que, llegada esta época, se produzcan situaciones vinculadas al uso de pirotecnia”, expresó.

El funcionario explicó que el mercado de la pirotecnia ha cambiado en los últimos años, lo que presenta nuevas dificultades para los controles tradicionales. “Hoy el noventa o noventa y cinco por ciento de la pirotecnia llega a través de plataformas digitales, a las cuales no tenemos acceso directo para controlar. También existe la compra para reventa, y sobre eso se realizan inspecciones y acciones”, indicó.

En ese sentido, Molina informó que el Municipio ya inició gestiones para avanzar en medidas preventivas adicionales. “Estamos trabajando para que, a través de las plataformas digitales, cuando alguien intente comprar pirotecnia y figure un código postal de General Alvear, directamente no se envíe el producto. Ya hemos mantenido charlas y estamos elevando la documentación necesaria”, explicó.

Por su parte, la directora de Inspección, Mabel Uccelli, detalló el trabajo operativo realizado por su área. “Durante todas las semanas previas a las fiestas hemos realizado controles en distintos comercios denunciados. Se hicieron requisas y en algunos casos puntuales se procedió al decomiso de pirotecnia”, afirmó.

Uccelli precisó que, en el caso de domicilios particulares, el Municipio actúa de manera conjunta con la Policía. “Ante el uso de pirotecnia es fundamental llamar al 911, porque es la forma de poder individualizar a las personas y acudir a los domicilios. Generalmente se trata de situaciones clandestinas, en horarios nocturnos y sin identificación comercial”, explicó.

La funcionaria aclaró que los decomisos realizados corresponden a elementos de alto impacto sonoro. “Lo secuestrado son petardos de gran estruendo. En el caso de las estrellitas no se han realizado decomisos, ya que están permitidas y no representan un riesgo para la salud”, indicó.

En cuanto a las sanciones, Uccelli señaló que “para los comercios las sanciones son económicas, además de clausuras y decomisos, mientras que en los domicilios particulares interviene la Justicia. Cuando se logra identificar a las personas, la información se eleva a los organismos correspondientes”.

Finalmente, desde el Municipio se reiteró que las acciones continuarán desarrollándose de manera constante y que resulta clave la colaboración de la comunidad. “El uso de pirotecnia genera consecuencias en la salud de niños, adultos y mascotas. Por eso apelamos a la conciencia social y a la empatía”, concluyó Uccelli.