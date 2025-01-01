Accidente fatal en Real del Padre: dos personas fallecieron al chocar contra un árbol

Saturday, 27 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
El hecho se registró alrededor de las 8:00 horas sobre la Ruta Provincial 171, a unos 150 metros al sur de calle Los Brasileros. Por causas que se investigan y sin intervención de terceros, un automóvil Peugeot 408 que circulaba de sur a norte perdió el dominio, salió de la calzada e impactó violentamente contra un forestal ubicado en el margen oeste de la ruta, frente a un domicilio particular.
Al lugar acudió personal del centro de salud de Real del Padre, quienes constataron el fallecimiento del conductor y de su acompañante. Hasta el momento, ambas víctimas no han podido ser identificadas.
Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro..