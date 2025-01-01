Accidente fatal en Real del Padre: dos personas fallecieron al chocar contra un árbol

Alvear

25 de Diciembre - Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves por la mañana en el distrito de Real del Padre, donde dos personas perdieron la vida tras el impacto de un vehículo contra un árbol.

El hecho se registró alrededor de las 8:00 horas sobre la Ruta Provincial 171, a unos 150 metros al sur de calle Los Brasileros. Por causas que se investigan y sin intervención de terceros, un automóvil Peugeot 408 que circulaba de sur a norte perdió el dominio, salió de la calzada e impactó violentamente contra un forestal ubicado en el margen oeste de la ruta, frente a un domicilio particular.

Al lugar acudió personal del centro de salud de Real del Padre, quienes constataron el fallecimiento del conductor y de su acompañante. Hasta el momento, ambas víctimas no han podido ser identificadas.

Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro..