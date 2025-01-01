Así será la recolección de residuos: cronograma especial por las fiestas

Alvear

22 de Diciembre - Desde la Dirección de Servicios Públicos se informó el cronograma especial de recolección de residuos que se implementará con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de garantizar el servicio y cuidar al personal municipal.

Desde la Dirección de Servicios Públicos se informó el cronograma especial de recolección de residuos que se implementará con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de garantizar el servicio y cuidar al personal municipal.

Al respecto, el director, Mauricio Martínez, solicitó a la ciudadanía colaboración y responsabilidad al momento de sacar los residuos. “Son días donde pedimos tener criterio al sacar la bolsita y pensar también en el trabajador, en el recolector de residuos”, expresó.

En cuanto al servicio, Martínez detalló que el lunes la recolección de residuos - la bolsita de cocina- será normal, mientras que los días miércoles 24 y 31 se trabajará hasta las 14 horas. Por este motivo, se solicita a los vecinos sacar los residuos un poco antes, ya que habitualmente ese recorrido se realiza por la tarde y, en esta oportunidad, el horario será reducido para que el personal pueda finalizar su jornada antes del inicio de las celebraciones. Los días feriados del 25 de diciembre y 1 de enero, no se prestará servicio.

“El esquema será el mismo tanto para el 24 como para el 31, manteniendo la frecuencia habitual, solo con la modificación horaria”, aclaró el funcionario.

Asimismo, se pidió especial atención en el descarte de vidrios, botellas y residuos cortantes, teniendo en cuenta el aumento de este tipo de desechos durante las fiestas. “Pensar en el chico que anda levantando la bolsita es fundamental para evitar accidentes”, remarcó Martínez.

En los distritos, la recolección se adelantará, comenzando a partir de las 6 de la mañana, para poder completar el recorrido.

Por último, se informó que la recolección tipo B correspondiente a los desechos de jardín, tierra y escombros, funcionará de manera normal respetando su cronograma habitual durante la semana.

Desde el Municipio se agradece la colaboración de los vecinos para mantener la ciudad limpia y cuidar a quienes realizan esta tarea esencial.