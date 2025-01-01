Lograron controlar el incendio forestal en la zona de El Desagüe:

Alvear

27 de Diciembre - La Municipalidad de General Alvear informó que el incendio forestal registrado en la zona denominada El Desagüe se encuentra contenido, luego de un intenso trabajo coordinado entre distintos organismos provinciales y municipales.

El fuego se inició el día 24 al mediodía, en un sector de difícil acceso, y afectó una superficie aproximada de 1.300 hectáreas. Gracias al rápido despliegue de recursos y al trabajo en terreno, el avance de las llamas pudo ser detenido al llegar al cruce con la Ruta Provincial Nº 190, donde las máquinas lograron marcar un perímetro que permitió frenar el incendio.

En el lugar trabajó personal del PPMF, maquinaria de la Dirección de Hidráulica de la Provincia, y todo el operativo fue coordinado con asistencia y logística por parte de Defensa Civil de General Alvear. Durante la jornada de hoy, se continuará repasando el perímetro con topadora en el campo propiedad del señor Rodríguez, con el objetivo de asegurar la zona y evitar reactivaciones.

Además, en la mañana de hoy aterrizó en la nueva pista del Aeroclub de General Alvear un avión hidrante del PNMF, que quedará a disposición para tareas de enfriamiento o en caso de posibles reencendidos. Esta aeronave también será utilizada para combatir dos nuevos incendios reportados en las últimas horas al sur de Canalejas.

Desde la Municipalidad de General Alvear se continúa trabajando de manera preventiva y en permanente coordinación con los organismos intervinientes, solicitando a la comunidad extremar los cuidados y dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio.