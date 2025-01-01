La Policía Rural frenó el traslado irregular de ganado

Alvear

20 de Diciembre - El procedimiento se realizó durante maniobras de patrullaje y control en General Alvear. Al inspeccionar el cargamento, los efectivos detectaron animales sin la marca obligatoria, que fueron secuestrados.

Durante maniobras de patrullaje y control, la Policía Rural detectó un traslado irregular de ganado en el Sur provincial. El procedimiento permitió el secuestro de bovinos que eran transportados sin la identificación correspondiente.



El hecho ocurrió sobre la Ruta 143, a la altura del kilómetro 413, General Alvear, cuando los efectivos interceptaron un camión con acoplado de dos pisos que trasladaba animales desde la provincia de La Pampa con destino al departamento de Rivadavia.



Al realizar el control del cargamento, el personal constató a simple vista la presencia de animales sin marca a fuego, en infracción a la normativa. Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien dispuso la realización de actuaciones en el marco del artículo 206 del Código Penal.



Posteriormente, el procedimiento continuó en el corral de Ganadería, donde se descargaron186 animales para un control exhaustivo. Como resultado, se constató que 92 bovinos, de distintas categorías, sexos y pelajes, no poseían marca a fuego, por lo que quedaron secuestrados.



Intervino la Oficina Fiscal de la Comisaría 14.

