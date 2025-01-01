Continua la campaña de prevención y concientización sobre el consumo de alcohol

Alvear

17 de Diciembre - Este martes se llevó adelante una jornada en Bowen destinada a promover el consumo responsable de alcohol y prevenir la accidentología vial durante las fiestas.

Este martes se llevó adelante una jornada en Bowen destinada a promover el consumo responsable de alcohol y prevenir la accidentología vial durante las fiestas.

La actividad contó con la participación del Delegado de Bowen, Luis Gergeluk; del área de Prevención en Adicciones, Rogelio Guerrera; y del Hospital Enfermeros Argentinos, Carla Mortaro.

La campaña incluye controles en comercios para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores o fuera de horario, así como operativos preventivos a la salida de locales bailables y fiestas. El propósito central es reducir la ingesta de alcohol, prevenir siniestros viales y evitar consecuencias graves para la salud y la vida.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas para fortalecer la prevención y garantizar celebraciones más seguras para toda la comunidad.