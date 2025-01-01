Se realizó el Cierre de talleres de adultos mayores

Alvear

18 de Diciembre - En el Centro de Jubilados Patricias Mendocinas se realizó el cierre de los talleres municipales para adultos mayores. La jornada contó con la participación de talleristas, alumnos y autoridades, y estuvo marcada por el encuentro, la emoción y la celebración del trabajo realizado durante todo el año.

La coordinadora del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, destacó que los talleres, entre ellos memoria y recreación cognitiva, pintura en tela, folclore, tango y ajedrez, se desarrollan tanto en centros de jubilados como en los distritos, y cumplen un rol fundamental de acompañamiento, contención y socialización para las personas mayores.

Durante el cierre, se presentaron alumnos de los talleres de tango y folclore.

Además, se anticipó que el próximo 17 de enero se llevará a cabo la Fiesta Departamental del Adulto Mayor, donde se elegirá la reina/rey 2026 en el Teatro Antonio Lafalla, con la participación del Ballet Municipal.

Participantes de los talleres compartieron sus experiencias, resaltando la importancia de estos espacios como lugares de encuentro, amistad y bienestar, y manifestaron su entusiasmo por continuar participando el próximo año.