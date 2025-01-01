Hernán Climent, habló sobre el Presupuesto y Tarifaria 2026, que se debaten en el HCD

Alvear

18 de Diciembre - El Concejo Deliberante de General Alvear avanza en el análisis del Presupuesto y la Tarifaria 2026, con el objetivo de lograr consensos entre los bloques. El Edil, dialogó con 989 Radio.

En diálogo con 989 Radio, el concejal Hernán Climment explicó que, aunque buscan acuerdos, las diferencias a veces se deben a cuestiones políticas: “Muchas veces tienen que ver con la política, con ese rol de oposición y no aceptar”, afirmó Climment.

El edil también destacó la transparencia del proceso. “Es algo de lo más transparente que puede pasar por el Concejo Deliberante. Se discute a libro abierto”, señaló.

En cuanto a la Tarifaria, mencionó que los aumentos han quedado rezagados frente a la inflación: “Durante años tuvimos un desfasaje: aumentos del 30 o 40% frente a una inflación del 120% anual”, explicó.

Finalmente, remarcó la importancia de equilibrar las actualizaciones con la situación económica de los vecinos: “Sabemos que estamos en un contexto difícil, y eso también se tiene en cuenta”, concluyó.