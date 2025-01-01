Hernán Climent, habló sobre el Presupuesto y Tarifaria 2026, que se debaten en el HCD

Thursday, 18 De December De 2025
En diálogo con 989 Radio, el concejal Hernán Climment explicó que, aunque buscan acuerdos, las diferencias a veces se deben a cuestiones políticas: “Muchas veces tienen que ver con la política, con ese rol de oposición y no aceptar”, afirmó Climment.
El edil también destacó la transparencia del proceso. “Es algo de lo más transparente que puede pasar por el Concejo Deliberante. Se discute a libro abierto”, señaló.
En cuanto a la Tarifaria, mencionó que los aumentos han quedado rezagados frente a la inflación: “Durante años tuvimos un desfasaje: aumentos del 30 o 40% frente a una inflación del 120% anual”, explicó.
Finalmente, remarcó la importancia de equilibrar las actualizaciones con la situación económica de los vecinos: “Sabemos que estamos en un contexto difícil, y eso también se tiene en cuenta”, concluyó.