Se entregaron 37 viviendas en el barrio Alvear I-A y I-B

Alvear

17 de Diciembre - Este martes se concretó la entrega de 37 viviendas en General Alvear: 26 correspondientes al Barrio Alvear I-B y 11 al Alvear I-A. Con esta instancia, ya son 60 las unidades habitacionales entregadas dentro del complejo, que contempla un total de 72 viviendas. Restan adjudicar 12 casas, para las cuales hoy también se realizó el sorteo de las familias beneficiarias, con vistas a una pronta entrega. Cabe recordar que meses atrás se habían otorgado 23 viviendas.

El intendente Alejandro Molero destacó la magnitud del proyecto y su impacto social. “Hacía más de cuarenta años que en General Alvear no se construía un barrio de más de setenta viviendas. Que hoy podamos entregar setenta y dos viviendas en un solo barrio es algo significativo”, señaló. En ese sentido, agregó: “cada entrega genera alegría, pero también nos recuerda que hay muchas familias que aún esperan su vivienda. Estamos trabajando para saldar esa deuda”.

Molero también subrayó la importancia de la conformación de nuevos núcleos barriales: “setenta y dos familias que se suman a otros barrios del sector generan un impacto social importante. A las familias que hoy reciben su casa, les deseamos que este sea un lugar donde puedan construir su futuro”.

Por su parte, el director de Hábitat, Mauricio Campos, brindó precisiones técnicas sobre las viviendas entregadas. “los departamentos tienen 63 metros cuadrados, con dos dormitorios y baño completo. Además, contamos con dos viviendas adaptadas de 69 metros cuadrados, todas construidas con sistema tradicional y con las terminaciones completas”, explicó.

Campos informó además sobre el avance de otros proyectos habitacionales en el departamento. “En el barrio Alimentación tenemos un progreso superior al 50%. Allí se construyen 38 viviendas, que estimamos estarán finalizadas para mediados del año próximo. También son unidades de dos dormitorios, realizadas con el mismo sistema constructivo”, concluyó.