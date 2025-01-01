Un joven motociclista perdió la vida sobre la Ruta 188

Alvear

18 de Diciembre - El hombre, que conducía la motocicleta fue embestido por un camión en Ruta 188 y Calle 16.

El accidente tuvo lugar minutos antes del mediodía de este jueves, cuando el motociclista, de alrededor de 30 años de edad, colisionó contra un camión Renault modelo 400, a la altura del kilómetro 784, en la zona de la Calle 16, del distrito de Bowen.

Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió cuando el conductor de un camión circulaba por Ruta 188 en sentido Oeste–Este y en sentido contrario, se desplazaba una motocicleta cuyo conductor zigzagueaba cruzándose de carril, produciéndose el impacto frontal entre ambos vehículos.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor resultó gravemente lesionado, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribó personal del SEC que constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar