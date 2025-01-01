Llega la Feria del Regalo en el Paseo de los Artesanos

Friday, 19 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
Desde el Área de Economía Social, Mariela Carduz y artesano invitaron a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria del Regalo, que se realizará los días 19, 20 y 21 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en el Paseo de los Artesanos – Km 0.
Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y acceder a una amplia variedad de productos elaborados por artesanos y productores locales, en una propuesta pensada especialmente para las fiestas de fin de año.