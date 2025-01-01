Alvear

Llega la Feria del Regalo en el Paseo de los Artesanos

18 de Diciembre - Desde el Área de Economía Social, Mariela Carduz y artesano invitaron a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria del Regalo, que se realizará los días 19, 20 y 21 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en el Paseo de los Artesanos – Km 0.