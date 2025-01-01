La Unidad de Gestión Ambiental para controlar a PSJ Cobre Mendocino realizó su primera reunión

Alvear

12 de Diciembre - En el encuentro, encabezado por autoridades mineras y ambientales, se recordó la convocatoria para que cualquier persona mayor de edad pueda sumarse al órgano

Después de la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la ley provincial para el proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, y en medio de protestas en toda la Provincia, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) realizó este viernes su primera reunión de trabajo en Mendoza.

En el encuentro, encabezado por autoridades mineras y ambientales, se recordó la apertura de la convocatoria para que cualquier persona mayor de edad pueda sumarse al organismo, que funcionará como un órgano de control adicional.

La reunión fue liderada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, y el coordinador de la UGA, Juan Pablo Conil. Contó además con la participación de la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, y directores de distintas áreas como Áreas Protegidas, Biodiversidad y Ecoparque, Hidráulica y Sostenibilidad, junto a representantes de 20 organismos sectoriales que integran formalmente la UGA.

Cómo trabajará la UGA respecto a la minería

Según explicó Jerónimo Shantal, en esta primera instancia se detalló el alcance de la resolución que regula el funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental y los pasos a seguir.

Por su parte, Leonardo Fernández destacó que "a partir de este momento se abre la convocatoria para que cualquier persona, con el único requisito de ser mayor de edad, pueda inscribirse y formar parte de la UGA", la cual operará como un control adicional a la Policía Ambiental Minera.

El coordinador Juan Pablo Conil resaltó la importancia de la participación, la transparencia y la eficiencia. Recordó que la UGA es un organismo participativo que funcionará periódicamente, organizará visitas de inspección al proyecto y está abierto a la incorporación de personas físicas y jurídicas interesadas en formar parte de los procesos de control y seguimiento ambiental. Para sumarse sólo hay que completar el siguiente formulario.

La UGA, creada para fortalecer el control en la minería, tendrá a su cargo la evaluación continua de la documentación que se incorpore al expediente ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, así como la coordinación y programación de inspecciones conjuntas en el área de emplazamiento. Su trabajo integra miradas multidisciplinarias sobre ambiente, recursos hídricos, biodiversidad, patrimonio cultural, sociedad y ordenamiento territorial.

Entre los 20 organismos que participaron de esta primera reunión por PSJ Cobre Mendocino se pueden mencionar al Departamento General de Irrigación, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Municipalidad de Las Heras, la Dirección de Áreas Protegidas, la UNCuyo, el Consejo Provincial del Ambiente y las direcciones de Vialidad Nacional y Provincial.

Fuente: Diario UNO