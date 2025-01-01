Dos días después de su aprobación, Cornejo promulgó la DIA de San Jorge

Alvear

11 de Diciembre - En el Boletín Oficial de Mendoza se publicaron este jueves 11 de diciembre dos normas que profundizan el rumbo fijado por el Gobierno en materia minera y ambiental. Se trata de las leyes 9684 y 9685, con sus respectivos decretos reglamentarios, sancionadas por la Legislatura el 9 de diciembre.

La Ley 9684 ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) ubicado en el distrito de Uspallata, Las Heras.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución Conjunta Nº 405/25 de la Dirección de Minería y Nº 71/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. La normativa establece el cumplimiento obligatorio de todas las exigencias y condicionantes ambientales detalladas en ese documento, que pasa a formar parte integrante de la ley.

Por su parte, la Ley 9685 convalida 27 Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes al proyecto "El Destino y OTS", identificado por el proponente como Malargüe Distrito Minero Occidental 2.

Las autorizaciones ambientales se tramitaron mediante un extenso paquete de resoluciones conjuntas (desde la Nº 408/25 DM y 74/25 DGFA hasta la Nº 434/25 DM y 100/25 DGFA), y abarcan actividades de exploración y desarrollo en distintas áreas del departamento del sur provincial.

Ambas leyes entrarán en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial y fueron refrendadas por la conducción legislativa: el senador Martín Kerchner Tomba, el diputado Andrés Lombardi, el secretario legislativo Lucas Faure y la secretaria María Carolina Lettry.

