Se realizó el Cierre del ciclo 2025 de Jardines Maternales y CAE en el "Deportistas Alvearenses"

Alvear

11 de Diciembre - Este miércoles se realizó en el polideportivo Deportistas Alvearenses el cierre del ciclo 2025 de los Jardines Maternales Municipales y de los Centros de Apoyo Educativo (CAE). Durante la jornada, los niños y niñas recibieron sus diplomas de egreso acompañados por sus familias, equipos docentes y autoridades municipales.

El director de Educación, José Morán, destacó la tarea que se desarrolla a lo largo del año: “en los Jardines Maternales tenemos niños desde los 45 días hasta los 3 años y en los CAE desde los 4 a los 12. Se realiza un trabajo sostenido por parte de los docentes y con el acompañamiento de las familias y del municipio, entendiendo la importancia de la primera infancia para el desarrollo futuro de cada niño”.

Morán señaló además que las instituciones mantienen una guardia pedagógica durante el receso y que en ese período se ejecutan tareas de mantenimiento, desinfección y mejoras edilicias. “Buscamos que cada espacio esté en mejores condiciones y que en 2026 los niños reciban una educación de calidad, con docentes que continúan su formación y con el apoyo permanente de la Municipalidad de General Alvear”, afirmó.

El intendente Alejandro Molero participó del acto y remarcó el rol de la primera infancia en la política educativa local: “la escolaridad ha ido iniciándose a edades cada vez más tempranas y el trabajo de los jardines municipales y del equipo de CEOS permitió fortalecer esta etapa. Desde lo cognitivo, lo motriz y desde todos los aspectos formativos, buscamos brindar un ámbito de contención y profesionalismo”.

Molero agregó que el municipio ha realizado inversiones en equipamiento y ampliación del recurso humano: “El capital más importante es el equipo que trabaja diariamente en la formación de nuestros hijos”.