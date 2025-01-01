Una nueva víctima de estafa virtual en Alvear

Alvear

10 de Diciembre - Se trata de un hombre que había ingresado a una plataforma de inversión. Le robaron $2.000.000.

El hecho fue denunciado este miércoles pasadas las 10:40 horas. Un hombre, que reside en el Río Atuel al 700 denunció que el 5 de noviembre, al presentarse en el Banco Nación, constató una extracción y solicitud de préstamo por un monto total de dos millones de pesos que no había autorizado, y señaló que días antes había ingresado a un grupo de una presunta plataforma de inversión, donde le solicitaron datos personales y un monto de $180.000. Al no poder transferir, proporcionó los datos de su tarjeta de débito, por lo que sospecha que desde ese grupo se habría gestionado la operación bancaria.

La Oficina Fiscal de jurisdicción tomó intervención.