Producción brindó detalles en Alvear sobre el régimen de exportación simplificado “Exporta Simple”

Alvear

10 de Diciembre - Fueron dos encuentros presenciales y gratuitos dirigidos a empresarios, emprendedores e industriales del Sur provincial. Se realizaron en las instalaciones de la Cámara de Comercio de San Rafael y de General Alvear.

El Ministerio de Producción, a través de la Delegación Sur del organismo y junto a Andesmar, brindó un nuevo espacio de capacitación sobre el régimen de exportación simplificado “Exporta Simple”. Los encuentros, destinados a empresarios, emprendedores e industriales del Sur, tuvieron lugar en las sedes de las cámaras de comercio de San Rafael y General Alvear.

En el marco de la actividad, Andrés Vavrick, coordinador de la Delegación Sur del Ministerio de Producción, señaló: “Hoy presentamos Exporta Simple, una herramienta que viene a resolver una necesidad concreta del sector productivo. En un escenario de cambios profundos en la economía nacional, donde tanto el comercio como la industria enfrentan desafíos que repercuten en el consumo y la producción, esta plataforma ofrece una alternativa ágil para que nuestras empresas puedan salir al mundo. Mendoza tiene conocimiento, capacidad y voluntad de producir más, y este instrumento acompaña ese potencial”.

Sobre el régimen Exporta Simple, el funcionario agregó: “Funciona de manera similar a un courier, pero con mayor alcance: permite exportar hasta USD 15.000 por embarque, ampliando significativamente las posibilidades para emprendedores y pequeñas empresas que buscan iniciar su inserción en mercados internacionales. La particularidad es que la empresa operadora se ocupa de todo el proceso, reduciendo la burocracia y simplificando trámites que históricamente fueron una barrera para quienes querían exportar”.

“Sabemos que los cambios suelen generar incertidumbre y que cuesta adaptarse, pero justamente ahí es donde el Estado debe estar presente: difundiendo, capacitando y acercando herramientas que impulsen el desarrollo. Hoy contamos con la primera empresa operadora de este régimen en Mendoza y nuestro objetivo es recorrer toda la provincia para que cada emprendedor y cada pyme pueda acceder a estos beneficios y competir en igualdad de condiciones en el mercado global”, concluyó.

Ambos encuentros estuvieron a cargo de Graciela Rovera, especialista en comercio exterior, quien presentó las actualizaciones del régimen y explicó de manera práctica cómo aprovechar esta herramienta para que pymes y emprendedores puedan exportar de forma ágil, sencilla y a costo accesible.

Sobre el régimen

Se trata de un régimen de exportación simplificado creado para facilitar operaciones de menor cuantía con fines comerciales, a través de determinados Operadores Logísticos (OLES). Su objetivo es potenciar la actividad exportadora y permitir el ingreso de nuevos actores al comercio internacional.

Fuente: Prensa Gobernación