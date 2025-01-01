Murió "Chiche" Flores, un ícono de la Cultura Alvearense

Alvear

12 de Diciembre - El reconocido músico falleció este viernes a los 83 años de edad, dejando un doloroso vacío en la Comunidad.

La historia del reconocido músico, en el sitio "Crónicas Departamentales":

El legado inmortal de Omar “Chiche” Flores

Este viernes 12 de diciembre de 2025, la ciudad de General Alvear se sumió en el silencio de una pérdida irreparable. Omar "Chiche" Flores, la leyenda viva, el Caballero de Cuyo, cerró sus ojos. Mas su legado, tallado en tonadas y milongas, asegura su inmortalidad en el corazón y la memoria de su pueblo.

El 4 de abril de 1941, en General Alvear, Mendoza, nacía una figura destinada a grabar su nombre en el pentagrama de la historia regional: Omar "Chiche" Flores. Su vida se convertiría en una oda a la música, ese lenguaje universal que define la esencia de un pueblo, elevándolo de talentoso artista a leyenda popular.

Con una trayectoria que se extendió por más de seis décadas, "Chiche" Flores se erigió como un ferviente custodio del sentir de la cultura nativa argentina. Su talento innato y su entrañable personalidad no solo lo consolidaron como un prócer cultural de su tierra mendocina, sino que su influencia desbordó las fronteras de la música cuyana para permear el alma del tango porteño. Se mantuvo, hasta el final, como uno de los últimos y más auténticos referentes vivos de este género en la región.

Un capítulo fundamental en su rica historia lo escribió junto a "Los Caballeros de Cuyo", una de sus formaciones más emblemáticas. Este conjunto se convirtió en un faro de transformación para la música cuyana a partir de mediados de la década del '70. En 1975, integrando filas junto a Rubén O'Lery, Ramón Andrada, el propio Omar “Chiche” Flores y el ya reconocido Anselmo Bustos (Anselmo de Mendoza), "Los Caballeros de Cuyo" llevó la autenticidad de la cultura local a escenarios de prestigio nacional e internacional. Sus exitosas giras por Estados Unidos y Europa son testimonio de cómo su música conquistó audiencias más allá de las fronteras argentinas.

La huella de su arte no es efímera; perdura y resuena en las nuevas generaciones de músicos y poetas locales que lo veneran. Su multifacético talento lo convirtió en un verdadero ícono, reconocido hasta la actualidad como uno de los artistas más influyentes de la música nativa en toda la región.