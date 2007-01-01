Comenzaron los cortes de ruta en Alvear: vecinos autoconvocados vuelven a las medidas de 2007

Alvear

11 de Diciembre - General Alvear volvió a vivir este jueves escenas similares a las de 2007. Grupos de vecinos autoconvocados, iniciaron cortes de ruta en protesta por el avance de los proyectos mineros en Mendoza, en especial el debate sobre el Impacto Ambiental de San Jorge.

Los primeros piquetes se instalaron en Ruta 188 y Calle 25, y en Calle O, donde se registró una fuerte presencia policial. Por ahora, los cortes son informativos e intermitentes, con aperturas cada 15 minutos para permitir el paso controlado de vehículos.

Los manifestantes explican los motivos de la protesta y reiteran que su reclamo es “en defensa del agua y de la Ley 7722”. Aunque las medidas se mantienen en un marco pacífico, crece la expectativa sobre la posible continuidad o endurecimiento de las acciones en las próximas horas.

La situación revive el clima social de 2007 y también de 2019, cuando Alvear fue epicentro de movilizaciones masivas y cortes prolongados que marcaron la historia ambiental de la provincia.

Este jueves, el Gobernador Alfredo Cornejo promulgó las leyes que dan vía libre a las Declaraciones de impacto ambiental y al avance de decenas de proyectos mineros, apenas dos días después de la aprobación en el Senado.

En 2019, el entonces Gobernador Rodolfo Suárez, batió todos los records, promulgándola sólo un día después del visto bueno del Senado, y días después, ante el estallido popular, se vio obligado a “retroceder en ojotas”, dejando en claro que cuando el Pueblo se manifiesta, no hay Cipayo, por elegante y “ensobrado” que sea, que pueda torcerle el brazo.