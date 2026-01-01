Una mujer sufrió una amputación en la Empresa Fénix

Alvear

2 de Marzo - Una empleada, de 46 años de edad, sufrió una herida de gravedad en su mano, que generó la pérdida de la mano, mientras limpiaba una máquina en la empresa que se encuentra sobre la Ruta 188.

Desde la guardia del Hospital "Enfermeros Argentinos" se confirmó el ingreso de la víctima, quien presentaba una grave lesión en su mano derecha; que fue asistida por el médico de guardia, quien diagnosticó “amputación total de mano derecha, solicitando el trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad”.

De averiguaciones practicadas se pudo determinar que la mujer cumple funciones como operadora de producción, y se encontraba limpiando una máquina de residuos de duraznos con un sinfín (la maquina se encontraba detenida). Cuando finalizó le avisó a otro operario que la encienda para que termine de arrastrar los restos y es cuando se produce la lesión.

El ayudante fiscal en turno solicitó el trabajo de Policía Científica y la confección de las actuaciones del caso.