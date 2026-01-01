Una mujer sufrió una amputación en la Empresa Fénix

Tuesday, 3 De March De 2026
Desde la guardia del Hospital "Enfermeros Argentinos" se confirmó el ingreso de la víctima, quien presentaba una grave lesión en su mano derecha; que fue asistida por el médico de guardia, quien diagnosticó “amputación total de mano derecha, solicitando el trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad”.
De averiguaciones practicadas se pudo determinar que la mujer cumple funciones como operadora de producción, y se encontraba limpiando una máquina de residuos de duraznos con un sinfín (la maquina se encontraba detenida). Cuando finalizó le avisó a otro operario que la encienda para que termine de arrastrar los restos y es cuando se produce la lesión.
El ayudante fiscal en turno solicitó el trabajo de Policía Científica y la confección de las actuaciones del caso.