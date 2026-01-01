Presentaron el libro Salitral: Antología de sangre y sombr

Alvear

2 de Marzo - En Casa Salonia se realizó la presentación de Salitral, Antología de sangre y sombra, el primer libro de cuentos de terror de General Alvear, escrito por 12 autores locales. La actividad también marcó el cierre del ciclo editorial 2025 y el inicio del Certamen Literario 2026.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “hoy culmina el ciclo de los cuatro libros que en 2025 se propusieron y también se inicia la convocatoria del certamen literario para los cuatro libros que vamos a editar en 2026”. Además, destacó: “terminar con un libro con 12 escritores, cada uno con sus cuentos, me da mucho orgullo. Tenemos muchos artistas en el departamento y que tengan la posibilidad de contar con un ejemplar propio es muy importante”.

Sobre la obra, remarcó: “Es el primer libro de cuentos de terror de General Alvear y lo pueden conseguir a través de cada uno de los autores”.

En cuanto a la nueva convocatoria, detalló que estará abierta del 1 de marzo al 15 de abril e incluirá narrativa, infantil y poesía, entre otros géneros. Un jurado seleccionará cuatro trabajos que serán editados por la editorial Nexo. Las consultas se reciben de lunes a viernes en Casa Salonia.

Uno de los escritores participantes, Juan Manuel Pérez, comentó: “nunca habíamos escrito terror y fue una propuesta diferente.” También alentó a sumarse a la convocatoria: “no hay que tener miedo, si uno escribe es para que lo lean. Hay que participar y fomentar la lectura”.

La presentación reunió a autores, familiares y público en general, en una jornada dedicada a la producción literaria local y a la promoción de nuevas voces.

Autores de “Salitral, Antología de sangre y sombra”:

— Olivia Krömer

— Horacio Gutiérrez

— Leandro De Monte

— Ine Z

— Guadalupe Escudero

— Jeong Predeep

— Gabriela Chiapa

— Guillermo Sosa

— Graciela Córdoba

— Daniela Freyre

— Lautaro Raue Peña

— Juanci Pérez