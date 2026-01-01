Inició el ciclo lectivo 2026 en la Escuela 4-179 El Ceibo

Alvear

2 de Marzo - El acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026 se realizó en la Escuela N° 4-179 “El Ceibo”, en el paraje El Ceibo, con la presencia del intendente Alejandro Molero, autoridades educativas, docentes, familias y estudiantes.

Durante su mensaje, el jefe comunal destacó el perfil formativo del establecimiento y su vínculo con el sector productivo y ambiental del departamento. “Este es un colegio muy particular. No solamente se enseña la currícula habitual, sino que también se trabaja con nuestra producción, con el medio ambiente y con la ruralidad en su máxima expresión. Nació para contener a jóvenes de esta zona y hoy asisten estudiantes de prácticamente todo General Alvear”, expresó.

En ese marco, sostuvo que el inicio del año escolar representa una instancia clave para reforzar el acompañamiento a toda la comunidad educativa. “Queremos que nadie se sienta solo. Que los alumnos sepan que cuentan con una red de contención y que los docentes tengan el reconocimiento que merecen por la tarea que realizan. La educación está siendo acompañada, cuidada y protegida”, afirmó.

Respecto a los cambios vigentes en el nivel secundario, recordó que “vuelven las dos materias previas como límite para la promoción” y consideró que, junto al fortalecimiento del reconocimiento docente y la mejora de los contenidos, “vamos por el buen camino”.

También dejó un mensaje dirigido a los jóvenes: “tenemos una juventud con enorme potencial. Si confían en sus capacidades y entienden que la escuela les brinda una base sólida, no hay límites. Que no los detenga una mala nota ni lo que otros puedan decirles. Son la potencialidad que tenemos como comunidad y debemos acompañarlos permanentemente”.

Por su parte, la directora Eugenia Flores señaló que la institución comenzó el ciclo 2026 en el marco de sus 25 años de creación. “Estamos muy felices de recibir a nuestros estudiantes, a sus familias, a las autoridades y a docentes jubilados. Iniciamos esta etapa con el compromiso de que puedan aprender más y mejor”, indicó.

La escuela funciona como bachiller en Agro y Ambiente, cuenta con 167 alumnos distribuidos en siete divisiones y jornada extendida, lo que permite incorporar educación física dentro del horario diario. Los estudiantes asisten mediante un servicio de transporte contratado.

Flores explicó que existe demanda para ampliar la matrícula y avanzar en nuevas aulas y un salón de usos múltiples. “Soñamos con poder responder a todos los pedidos de incorporación y seguir ampliando nuestros espacios para trabajar con propuestas innovadoras”, sostuvo.

Finalmente, subrayó el enfoque institucional en materia de integración. “Nos pensamos como una escuela abierta e inclusiva. Desde la heterogeneidad trabajamos para que cada estudiante reciba lo que necesita según su trayectoria y pueda descubrir sus talentos”, concluyó.