La Fiesta Nacional de la Ciruela regresó con todo

Alvear

1 de Marzo - La Fiesta Nacional de la Ciruela cerró el sábado su segunda y última noche con un predio colmado y una masiva presencia de público, confirmando su recuperación dentro de la agenda cultural y turística de la provincia. El evento había comenzado el viernes y culminó con un acompañamiento que superó las expectativas de la organización.

La propuesta artística incluyó espectáculos de música y danza que convocaron a vecinos y visitantes en un clima festivo y familiar. La presencia de público proveniente de distintos puntos de Mendoza y de provincias como Río Negro y Córdoba reflejó el impacto regional que vuelve a tener la celebración.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, participó de la jornada del sábado y destacó el proceso de recuperación del festival. “Cuando el año pasado decidimos junto a la comisión devolverle este festival a nuestra gente, sabíamos que si la propuesta era de calidad y se trabajaba con seriedad, la comunidad iba a responder. Hoy volvimos a ver el predio colmado y visitantes de distintos lugares, lo que confirma que la fiesta se consolida nuevamente”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Amigos de la Ciruela, Ramón Valdés, manifestó su orgullo por la convocatoria alcanzada y adelantó que ya se encuentran trabajando en la 25ª edición, que se celebrará el próximo año y tendrá un carácter especial.

Desde el Municipio remarcaron que la recuperación del festival forma parte de una política sostenida de acompañamiento a los eventos culturales y productivos que generan movimiento económico, fortalecen el turismo y promueven la participación de instituciones intermedias. La consolidación de esta edición marca un paso clave en ese proceso.