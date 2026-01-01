Accidente fatal en la 202 y Callejón Copado

Monday, 2 De March De 2026
El siniestro ocurrió pasadas las 2340 horas de este sábado cuando el vehículo, un VW 1500, circulaba de sur a norte por Ruta 200 e impactó a un peatón que circulaba por la misma arteria en sentido sur a norte.
Se hizo presente personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, quienes asistieron a la víctima y constataron el fallecimiento en el lugar del hecho.
Se practicó el dosaje de alcohol a la conductora del rodado, arrojando resultado negativo (0,00 g/l).
Trabajó en el lugar personal de Policía Vial,
Policía Científica y Bomberos. Intervino el Ayudante Fiscal de jurisdicción.