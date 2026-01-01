Comenzó el Ciclo Lectivo 2026 del Profesorado de Educación Física en General Alvear

Alvear

2 de Marzo - Este lunes por la mañana se realizó el lanzamiento del Ciclo Lectivo 2026 del Profesorado de Educación Física, correspondiente a la primera y segunda cohorte que se dicta en General Alvear a través del convenio entre la Municipalidad y la Universidad Juan Agustín Maza. Actualmente, alrededor de 90 estudiantes cursan la carrera en las instalaciones de la Dirección de Educación y el polideportivo municipal.

El director de Educación, José Morán, expresó: “antes era impensado que General Alvear tuviera una carrera de grado y hoy contamos con dos cohortes de este profesorado, con la posibilidad de continuar luego la licenciatura”. Asimismo, destacó que la propuesta “le da oportunidades a jóvenes del departamento y de otros lugares, y nos permite crecer como polo educativo”.

Por su parte, el coordinador general de Extensiones Áulicas, licenciado Diego Flores, señaló: “para la universidad es un orgullo poder lanzar la segunda cohorte. Quiero destacar la sinergia y el trabajo conjunto con el municipio; sin ese esfuerzo compartido, los chicos no podrían estar cursando la carrera”. También informó que aún quedan cupos disponibles para primer año y que las inscripciones se realizan en la Dirección de Educación.

Fabricio Pastén, alumno ingresante, valoró la posibilidad de estudiar en el departamento: “tener el profesorado en Alvear es algo muy lindo, para muchos que trabajamos y tenemos familia era imposible viajar. Además, la modalidad ayuda mucho: son dos días presenciales y el resto virtual, lo que nos permite organizarnos”.

De este modo, el inicio del nuevo ciclo consolida la continuidad de una propuesta académica que amplía la oferta de formación superior en General Alvear.