Robo a plena luz del día: violentaron un auto y se llevaron varias pertenencias

Alvear

25 de Octubre - Un nuevo hecho de inseguridad se registró este viernes por la tarde en General Alvear. Según informó la Comisaría 14°, el hecho ocurrió alrededor de las 18.16 en la vía pública, en la intersección de Zeballos y San Rafael.

La víctima, identificada como Gustavo S., de 56 años, denunció que había dejado estacionado su vehículo particular, un Fiat Regatta, para dirigirse a su trabajo en la Municipalidad. Al regresar, constató que la ventana trasera derecha del auto había sido violentada, y que del interior faltaban diversos objetos personales.



Entre lo sustraído se encontraba un microondas mediano color blanco, una mochila gris con zapatillas marca Ander Amur, una paleta de pádel GEA gris con naranja, un estuche Vairo color negro, y una billetera marrón con documentación personal, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y el DNI del damnificado.



El hecho fue denunciado ante la Oficina Fiscal de General Alvear, que lleva adelante las actuaciones correspondientes. Hasta el momento no se informó la detención de sospechosos.