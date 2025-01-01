Molero: “Nos comprometemos a trabajar el doble de lo que venimos haciendo”

Alvear

27 de Octubre - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, analizó el escenario político tras las elecciones de 2025 y sostuvo que el resultado “ratifica el rumbo en lo nacional y da un fuerte espaldarazo al gobierno provincial”, aunque reconoció que en el plano local “faltan cosas por mostrar y corregir”.

“Nos han dicho que hay cosas que no salieron bien, pero también que hay otras que sí y deben continuar”, expresó. En esa línea, aseguró que su gestión “llegó sin experiencia”, pero que hoy cuenta con “un equipo profesionalizado y con capacidad para redoblar esfuerzos”.

Molero destacó el acompañamiento al oficialismo en Mendoza y elogió el modelo de gestión provincial. “Mendoza es un ejemplo para el país —afirmó—. Desde 2015 mantiene un presupuesto equilibrado, logró consolidar el déficit cero y preservó la institucionalidad. Es una provincia donde se puede manifestar libremente sin cortar calles ni rutas, donde la justicia y los servicios del Estado han mejorado notablemente”.

El intendente también trazó una línea divisoria con el pasado reciente. “Venimos de una Mendoza donde un gobernador no podía caminar por la calle, donde se pagaban los sueldos en cuotas. Eso cambió gracias al orden y la responsabilidad”, señaló, en una clara alusión al peronismo provincial.

Respecto al Cuarto Distrito, Molero se mostró sorprendido por el resultado en San Rafael y consideró que “la gente le ha dicho gracias a los Félix” para “abrir una nueva etapa política”.