El HCD tendrá cuatro nuevos concejales de “LLA + Cambia Mendoza” y uno de “Fuerza Justicialista Mendocina”.

Alvear

27 de Octubre - Este domingo se llevaron a cabo los comicios legislativos en todo el país y en General Alvear, el oficialismo logró un resultado aplastante.

Como sucede cada dos años, el HCD alvearense renueva el 50% de sus bancas, por lo que las elecciones de este domingo, tenían una clara importancia de cara al funcionamiento de la institución en los próximos años.

Si bien el resultado se sabía sería favorable a la lista respaldada por el Intendente Alejandro Molero, lo categórico del número de bancas, sorprendió a varios, y el Doctor Marcos Domenech, las docentes Florencia Morales y Emilce Jacobzuk y Víctor García, ingresarán al HCD. Oscar Bonnardel, que encabezaba la lista del Frente Fuerza Justicalista Mendocina, es el quinto nuevo edil.