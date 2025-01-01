Alvear suma una nueva carrera universitaria gratuita: Licenciatura en Administración Agraria

Alvear

23 de Octubre - General Alvear continúa ampliando su oferta educativa con la incorporación de una nueva propuesta universitaria: la Licenciatura en Administración Agraria, una carrera totalmente gratuita y con modalidad a distancia, fruto de un convenio entre la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Las inscripciones abrieron este martes 21 de octubre, en la Dirección de Educación (Chapeaurouge 15). La carrera tiene una duración total de 4 años y 6 meses, otorgando el título de grado de Licenciada/o en Administración Agraria, con validez nacional. Además, al completar los primeros tres años, los estudiantes podrán obtener el título intermedio de Técnica/o Universitaria/o en Administración Agraria, según la Resolución del Ministerio de Educación N° 191/23.

El Director de Educación, José Morán, destacó la importancia de esta nueva propuesta para la comunidad alvearense: “es grato anunciar una nueva carrera en el Departamento. Venimos trabajando con la Dirección de Educación de la Municipalidad en distintos convenios, y ahora hemos logrado el contacto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una institución joven que ha tenido una gran demanda en los últimos años. Pudimos acceder a una de sus carreras más importantes, vinculada directamente al agro, un sector clave para nuestra región”.

Morán explicó que la modalidad a distancia y asincrónica permitirá a los estudiantes organizar sus tiempos de cursado, facilitando la posibilidad de trabajar y estudiar simultáneamente. “La persona que ingrese va a poder bajar materiales, videos y trabajos prácticos en los horarios que le resulten más convenientes. Solo algunas evaluaciones se realizarán en momentos pactados”, aclaró.

Asimismo, subrayó la relevancia de esta oferta dentro del crecimiento educativo del departamento: “con esta nueva carrera alcanzamos un total de 15 carreras universitarias disponibles en la Dirección de Educación, de las cuales 13 son gratuitas y a distancia. Esto demuestra nuestra fuerte apuesta por la educación pública, gratuita y de calidad”.

Finalmente, Morán invitó a los interesados a acercarse a la Dirección de Educación para recibir asesoramiento e inscribirse: “queremos que más jóvenes y adultos del departamento puedan acceder a la educación superior sin tener que trasladarse. Es una gran oportunidad para quienes desean formarse en el ámbito agropecuario y contribuir al desarrollo productivo local”.

Informes e inscripción:

Dirección de Educación – Chapeaurouge 15

De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas

A partir del martes 21 de octubre

Cupos limitados