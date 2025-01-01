Nuevo aniversario del CIC del barrio SOEMGA

Alvear

23 de Octubre - El 18 de octubre el Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio SOEMGA cumplió 18 años, y lo festejaron a lo grande, este miércoles por la noche en sus instalaciones.

Desde el municipio celebramos los 18 años del CIC, un espacio que desde sus inicios trabaja con compromiso, cercanía y vocación de servicio por el bienestar de nuestras familias.

El CIC ha sido punto de encuentro, atención y acompañamiento, fortaleciendo los lazos comunitarios y garantizando la presencia del Estado donde más se necesita. Entre sus funciones se destacan: atención primaria de la salud, consultorios médicos: nutricionista, obstetra, pediatra, odontólogo. Programas sociales, acompañamiento a familias, adultos mayores, mujeres y jóvenes. Capacitaciones y talleres de oficios como costura, marroquinería, dibujo y panadería, además de actividades culturales y recreativas como: tango, gimnasia, entro otros.

La coordinadora Alicia Morales, expresó su agradecimiento a todos los presentes, y destacó la importancia del dictado de talleres: “ nos da mucha felicidad cuando el taller es productivo, con una salida laboral, los de arte hicieron flores para vender por el Día de la Madre, los de panadería pueden hacer sus tortas para los cumpleaños de sus hijos, el profe de dibujo estuvo con la concientización del cáncer de mama, somos una gran familia y nos ayudamos entre todos” y agregó: “El CIC es un lugar de contención, una familia, si detectamos una persona que está con una situación, lo traemos y lo hacemos parte de nosotros y todo el personal trata de ayudarlo”.

Durante todos estos años, el CIC fue y sigue siendo un lugar de encuentro, contención y trabajo en comunidad, donde cada día se construye un Alvear más solidario. Gracias a todas las personas que forman parte de esta historia y hacen posible que el CIC siga creciendo.