Alvear

Murió un hombre al caer de un molino en Corral de Lorca

26 de Octubre - Eesta mañana falleció en la estancia “Don Santiago”, en el paraje Corral de Lorca, de Bowen, General Alvear, Pablo Buttini (51 años), quien se habría caído de un molino, tras subir a unos 10 metros de altura, para evitar que el molino girara ante el fuerte viento que se estaba registrando en la zona; y en un momento una soga que tenía le habría hecho perder el equilibrio y terminó cayendo al piso.