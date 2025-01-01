|►
Murió un hombre al caer de un molino en Corral de Lorca
26 de Octubre - Eesta mañana falleció en la estancia “Don Santiago”, en el paraje Corral de Lorca, de Bowen, General Alvear, Pablo Buttini (51 años), quien se habría caído de un molino, tras subir a unos 10 metros de altura, para evitar que el molino girara ante el fuerte viento que se estaba registrando en la zona; y en un momento una soga que tenía le habría hecho perder el equilibrio y terminó cayendo al piso.
En el lugar había otras personas que intentaron asistirlo, pero al llegar la ambulancia, se constató su deceso.
Se trata de un econocido vecino, y particularmente al Colelgio Maristas, que ha expresado las condolencias por el fallecimiento de quien era papá de dos alumnos del establecimiento.