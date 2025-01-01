Oscar Bonnardel: “El Justicialismo ha recuperado más del 100% de los votos, y eso nos da fuerza para seguir trabajando hacia 2027”

Alvear

27 de Octubre - El concejal electo por el Frente Fuerza Justicialista, Oscar Bonnardel, realizó un balance de la jornada electoral del domingo y destacó la recuperación del peronismo en General Alvear, señalando que el espacio “duplicó su caudal de votos” respecto a la elección anterior.

“Estamos viendo que el Justicialismo ha recuperado casi el 100% de los votos con respecto a la elección anterior en la categoría de concejales. Teníamos 2.800 votos y hoy estamos llegando a los 5.600. En ese sentido, por supuesto, estamos muy satisfechos por el trabajo que hemos realizado durante estos dos meses”, expresó Bonnardel.

El flamante edil aseguró que el objetivo del espacio “siempre estuvo puesto en el 2027”, y que el resultado obtenido “renueva las energías para seguir trabajando con la gente y construir una alternativa sólida”.

“Creo que el repunte que hemos tenido nos lleva a seguir trabajando en ese sentido, hablando con la gente, que es lo que nos da esperanza para el 2027”,