Monday, 15 De September De 2025

AJEDREZ: Juan Ignacio Ruíz, Campeón Mendocino de Ajedrez Rápido

14 de Septiembre - El joven Maestro Nacional, se coronó Campeón de la Final Provincial de Ajedrez Rápido.

Este fin de semana, se llevó a cabo la Final Provincial de Ajedrez Rápido, y el joven Campeón Alvearense, se coronó Campeón del torneo al que llegaba como candidato, ya que había ganado la Semifinal de manera invicta.

En esta ocasión, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, logró 7 puntos sobre 9 posibles, tras ganar 7 cotejos y ser derrotado en 2, frente a Facundo Brichetto y Guillermo Guardia, ambos del Club Mendoza Regatas. Igualó el primer lugar frente al Sanrafaelino Juan Manuel Esquerro, fuerte jugador que supo ser Campeón Juvenil Panamericano, pero el Alvearense se impuso por resultado individual.

 

Principales Posiciones – Final Provincial Ajedrez Rápido:

1º MN Juan Ignacio Ruíz 7 Pts

2º Juan Manuel Esquerro 7 Pts

3º MN Jorge Leal 6,5 Pts

4º Bautista Salomón 5,5 Pts

5º Facundo Brichetto 5,5 Pts

6º Santino Zambianchi 4 Pts

 
por Miguel Lieby