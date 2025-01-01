AJEDREZ: Juan Ignacio Ruíz, Campeón Mendocino de Ajedrez Rápido

Monday, 15 De September De 2025
|►
|Escuchar:
|
Este fin de semana, se llevó a cabo la Final Provincial de Ajedrez Rápido, y el joven Campeón Alvearense, se coronó Campeón del torneo al que llegaba como candidato, ya que había ganado la Semifinal de manera invicta.
En esta ocasión, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, logró 7 puntos sobre 9 posibles, tras ganar 7 cotejos y ser derrotado en 2, frente a Facundo Brichetto y Guillermo Guardia, ambos del Club Mendoza Regatas. Igualó el primer lugar frente al Sanrafaelino Juan Manuel Esquerro, fuerte jugador que supo ser Campeón Juvenil Panamericano, pero el Alvearense se impuso por resultado individual.
Principales Posiciones – Final Provincial Ajedrez Rápido:
1º MN Juan Ignacio Ruíz 7 Pts
2º Juan Manuel Esquerro 7 Pts
3º MN Jorge Leal 6,5 Pts
4º Bautista Salomón 5,5 Pts
5º Facundo Brichetto 5,5 Pts
6º Santino Zambianchi 4 Pts