Alvear cerró el Torneo Argentino de Handball Menores B con balance positivo

Deportes

27 de Abril - Con la disputa de las finales este sábado, finalizó en el departamento el Torneo Argentino de Handball Menores B, que se desarrolló desde el lunes y reunió a delegaciones de distintos puntos del país. La competencia convocó a cerca de 900 personas entre jugadores, cuerpos técnicos y familias, generando movimiento en distintos sectores de la economía local.

Con la disputa de las finales este sábado, finalizó en el departamento el Torneo Argentino de Handball Menores B, que se desarrolló desde el lunes y reunió a delegaciones de distintos puntos del país. La competencia convocó a cerca de 900 personas entre jugadores, cuerpos técnicos y familias, generando movimiento en distintos sectores de la economía local.

Mauricio Olguín, integrante de la Dirección de Deportes, destacó la organización y la respuesta de quienes participaron: “hace rato estábamos trabajando con la organización y ha salido todo en perfectas condiciones. La gente que ha venido se va muy contenta y agradecida, con expectativas de poder regresar”.

El certamen contó con la participación de 16 equipos femeninos y 14 masculinos, además del acompañamiento de familiares durante toda la semana. Las actividades se distribuyeron entre el Polideportivo y la Escuela de Comercio, espacios que recibieron evaluaciones favorables en aspectos vinculados a infraestructura, limpieza y logística.

En ese sentido, Olguín remarcó: “el balance ha sido muy positivo. En cada evento se evalúan distintos puntos y los resultados vienen siendo buenos, lo que nos permite pensar en futuras postulaciones”. Además, señaló que existe la posibilidad de gestionar nuevas competencias de alcance nacional hacia fin de año.

Más allá de lo deportivo, el profesor subrayó el impacto económico que generan estas iniciativas: “se alojaron delegaciones en hoteles, cabañas y también en el polideportivo. Esto mueve la actividad gastronómica, los comercios y distintos servicios. Este tipo de encuentros le hace muy bien a toda la comunidad”.

Desde el municipio se reafirma la política de impulsar el turismo deportivo como herramienta de desarrollo, promoviendo propuestas que no solo fortalecen la agenda local, sino que también generan ingresos y oportunidades para el conjunto del departamento.