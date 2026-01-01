FÚTBOL: El clásico terminó empatado y el líder es “Verde”

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26 de Abril - Se disputó la 5ª fecha del torneo “Richard Pérez” y tras la igualdad entre Pacífico y Andes, Ferro lidera en soledad.

Partido por Partido

Andes FC 0-0 SC Pacífico

El encuentro que atraía todas las miradas del fin de semana, finalizó igualado y sin goles, sin embargo, tuvo varios condimentos, como por ejemplo las expulsiones de 4 jugadores durante la primera etapa, ya que dejaron la cancha Juan Raguza y Facundo Vargas en el “Croto” y Mauricio Dalseco y Sebastián Olmedo, en “El Lobo”.

Ferro CO – 4-0 Real del Padre

Con tantos de Ezequiel Pérez, de tiro libre, Alfio Lorenzo, Pablo Sánchez y Lautaro Araya, el “Verde” goleó a los “Azules” y sigue a paso firme, ahora en soledad, tras la igualdad de Pacífico.

USyD Bowen 6-1 Colonia López

El “Naranja” vapuleó al elenco Sanrafaelino y lo goleó en la “Perla del Este”. Nehuén López, Jesús Funes, 2 de Maximiliano López, Lorenzo López y Lucas Alférez anotaron para el local, mientras que Emiliano Mansilla, descontó para la visita, que continúa en el fondo de la tabla.

CA Colón 1-0 SC Argentino

El “Rojinegro” sigue firme e hilvanó su cuarta victoria consecutiva. Ramiro Jofré, le dio la Victoria ante la “Academia”.

CA Villa Atuel 1-0 Boca de La Escandinava

Con gol de Ebert Morales, “La Topadora Roja” ganó en su estadio ante Boca, y logró su primera victoria en el torneo.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 5 Fechas:

1º Ferro CO 15 Pts

2º SC Pacífico 13 Pts

3º CA Colón 12 Pts

4º Andes FC 11 Pts

5º USyD Bowen 7 Pts

6º CA Villa Atuel 5 Pts

7º Boca de La Escandinava 3 Pts

8º Real del Padre 3 Pts

9º SC Argentino 3 Pts

10º Colonia López 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche